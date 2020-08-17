الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا في العالم

بكين (صدى):
أعلنت هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، اليوم الاثنين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا المستجد COVID19.
وفي السياق نفسه، تعد هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19، وهي الأولى في العالم؛ حيث تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.
وكانت عدة مشاريع لتطوير لقاحات، قد أظهرت في الآونة الأخيرة نتائج مشجعة بينها المشروع الصيني الذي تم بالتعاون بين معهد أبحاث عسكرية ومجموعة "كانسينو بيولوجيكس" لإنتاج الأدوية، وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو الماضي استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته.