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تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 30 سبتمبر

Time منذ ساعة
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تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات حتى 30 سبتمبر

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن تمديد مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين"، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 م، وهي واحدة من سلسلة المبادرات التي كشفت عنها الهيئة في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات الجائحة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن المبادرة تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم كافة الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها، أو طلب تقسيطها في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

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أحدث التعليقات

سوالف
ايوه والله هذى اللي تستاهل ماشاء الله تبارك الله خير من اللي ضيع عمره وراء المعازف ومنهم من بلغ سن ال70 سنه وهو عايش على الاماني
احمد
* بطولات
زائر
وهناك انباء سارة للنصراويه وهي إعتماد ( قانون النصر الجديد ) الخاص بالتحكيم وموافقة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عليه . وهو قانون يسمح للحكام وبعطيهم الضوء الأخصر للفوز في كل مباراة تعويضاً عن أخطاء الديربي ..............
omar
هذى مصيطره عليه فى كل شىء
احمد
هذا يشتغل عند النونو وفلوس الشعب لن تستمر تلعب بها يانونو وبطيخ وسوف يرجع الفقر يالرمث 27سنه بلا بطولات زي قبل فتره قصيرة ولذلك لاتستعجل على رزقك طلع البلوي وحرامية جده وانتهوا الان وطلع نونو وبطيخ وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله وغيره وغيره والثابت الزعيم يالاهبل منك له

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