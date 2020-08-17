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«قرقاش»: لا نقبل التدخل في قراراتنا ونرفض التهديد والوعيد

Time منذ ساعة
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«قرقاش»: لا نقبل التدخل في قراراتنا ونرفض التهديد والوعيد

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن ‏معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، كما أن بلاده ترفض التدخل في قراراتها ولا تقبل التهديد والوعيد.

وقال أنور قرقاش: " ‏معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق" .

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، مضيفًا:" وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا".

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أحدث التعليقات

سوالف
ايوه والله هذى اللي تستاهل ماشاء الله تبارك الله خير من اللي ضيع عمره وراء المعازف ومنهم من بلغ سن ال70 سنه وهو عايش على الاماني
احمد
* بطولات
زائر
وهناك انباء سارة للنصراويه وهي إعتماد ( قانون النصر الجديد ) الخاص بالتحكيم وموافقة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عليه . وهو قانون يسمح للحكام وبعطيهم الضوء الأخصر للفوز في كل مباراة تعويضاً عن أخطاء الديربي ..............
omar
هذى مصيطره عليه فى كل شىء
احمد
هذا يشتغل عند النونو وفلوس الشعب لن تستمر تلعب بها يانونو وبطيخ وسوف يرجع الفقر يالرمث 27سنه بلا بطولات زي قبل فتره قصيرة ولذلك لاتستعجل على رزقك طلع البلوي وحرامية جده وانتهوا الان وطلع نونو وبطيخ وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله وغيره وغيره والثابت الزعيم يالاهبل منك له

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