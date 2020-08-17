«قرقاش»: لا نقبل التدخل في قراراتنا ونرفض التهديد والوعيد

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، كما أن بلاده ترفض التدخل في قراراتها ولا تقبل التهديد والوعيد.
وقال أنور قرقاش: " معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق" .
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، مضيفًا:" وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا".