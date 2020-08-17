لاعب الشباب الجديد يقود إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي

نواف السالم (صدى):
هنأ نادي الشباب، لاعبه الجديد إيفر بانيغا، بعدما قاد ناديه الحالي إشبيلية إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.
وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: مبروك لـ "الليث" بانيغا.. قيادة إشبيلية إلى نهائي الدورى الأوروبي"؛ حيث تعاقد النادي مع لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا في يناير 2020 اعتبارًا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام، قادمًا من إشبيلية الإسباني.
ويعد بانيغا لاعباً شبابياً بدءا من يوليو الماضي، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني، ولكن إشبيلية طلب مؤخراً من نادي الشباب الموافقة على تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الجاري.