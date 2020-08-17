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5 إشكاليات رئيسية للتعليم عن بعد يواجهها أولياء الأمور والطلاب

Time منذ ساعتين
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5 إشكاليات رئيسية للتعليم عن بعد يواجهها أولياء الأمور والطلاب

الرياض (صدى):
أكد قادة المدارس الحكومية بالرياض، بأنهم تعرضوا لحرج شديد بسبب إزدحام المدارس وعدم وجود مقاعد شاغرة بعد توافد عدد كبير من أولياء الأمور خلال اليوم الأول لعودة الكادر الإداري ورغبتهم بنقل أولادهم من المدارس الأهلية إلى الحكومية.

ويواجه أولياء الأمور والطلاب مع بدء إقرار التعليم عن بعد 5 إشكاليات رئيسية قبل إنطلاق الدراسة أبرزها ضعف شبكات الإنترنت في بعض المناطق والأعباء المادية المتوقعة جراء شراء حاسب آلي لكل طالب، ومتابعة الأبناء اليومية من خلال أحد الأبوين لتعويض الفاقد التعليمي أو من خلال التعاقد مع المعلمين الخصوصيين، إضافة إلى احتمالات تعثر دخول الطلاب لدروسهم المباشرة بسبب الضغط على منصة مدرستي لقرابة 3 ملايين طالب، فيما تبرز المشكلة الأخيرة في استعداد أغلب الطلاب لنقل ملفاتهم إلى التعليم الحكومي بحسب الوطن.

وأكد نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني أن التعليم عن بعد يواجه إشكاليات عديدة وخللا في البنية التحتية، حيث إنه يعتمد اعتمادا كليا على شبكات الاتصال وفي ظل شكاوى وتذمر كثير من المواطنين في مناطق المملكة من سوء الشبكات وضعف تغطيتها، فإن الأمر يزداد صعوبة وتعقيداً أمام الطلاب مشددا على أهمية الدور المناط على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في رفع كفاءتها وحث الشركات ومتابعتها ومحاسبتها لتقديم خدمة اتصال عالية الجودة ودفعها للتنافس في تقديم خدمات مجانية للمنصات التعليمية.

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أحدث التعليقات

سوالف
ايوه والله هذى اللي تستاهل ماشاء الله تبارك الله خير من اللي ضيع عمره وراء المعازف ومنهم من بلغ سن ال70 سنه وهو عايش على الاماني
احمد
* بطولات
زائر
وهناك انباء سارة للنصراويه وهي إعتماد ( قانون النصر الجديد ) الخاص بالتحكيم وموافقة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عليه . وهو قانون يسمح للحكام وبعطيهم الضوء الأخصر للفوز في كل مباراة تعويضاً عن أخطاء الديربي ..............
omar
هذى مصيطره عليه فى كل شىء
احمد
هذا يشتغل عند النونو وفلوس الشعب لن تستمر تلعب بها يانونو وبطيخ وسوف يرجع الفقر يالرمث 27سنه بلا بطولات زي قبل فتره قصيرة ولذلك لاتستعجل على رزقك طلع البلوي وحرامية جده وانتهوا الان وطلع نونو وبطيخ وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله وغيره وغيره والثابت الزعيم يالاهبل منك له

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