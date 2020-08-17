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الترخيص للآلاف من طائرات «الدرون» بالمملكة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1387
الترخيص للآلاف من طائرات «الدرون» بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، اليوم الاثنين، أنه أُصدر خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات الدرون المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية.

وأوضح إبراهيم الروساء، أن عدم تقيد المشغل بتعليمات التسجيل والتشغيل يعرضه للمساءلة القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني وللعقوبات حسب نظام الطيران المدني، وتشمل عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبة كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها، بحسب صحيفة "عكاظ".

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أحدث التعليقات

جراح
راح يتلونه تحقيق الحين خله يبي مكافاة الشنب اقعد بها
جابر عثرات الكرام
ياخوي استثمر فيني وخل عنك الاهلى المصري
ebrahim
لماذا تتناول هذه الحبوب من الأساس وهي تعرف مضرتها السبب الحقيقي وراء الانتحار هو ضعف الوازع الديني فقط.
جراح
كفو عليها ... اجل تحب ام ركبه سوداء مالت عليك وعلى الخروف اللي تحبينه اتقي الله في نفسك
ebrahim
الله يسعدها ويرزقها بكل م تتمنى

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