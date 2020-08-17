برشلونة يحاول استعادة نيمار بعرض جديد وعملية انقاذ سريعة

وكالات (صدى):
يسعى نادي برشلونة لإحداث تغييرات جذرية في الفريق ، باستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان
في مهمة إنقاذ سريع بالموسم الجديد ، وتقديم عرض آخر للحصول على اللاعب.
وأشارت تقارير بأن برشلونة يفكر الآن في عودة نيمار، ويأمل النادي الكتالوني أن يبدأ اللاعب البرازيلي الدولي موسم 2020-21 بقميص ”البلوغرانا“ وذلك بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع النهائي، أما باريس فحسم التأهل أمام أتالانتا بفوز (2-1). بحسب ”سبورت“ الإسبانية.
وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم.