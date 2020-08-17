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برشلونة يحاول استعادة نيمار بعرض جديد وعملية انقاذ سريعة

Time منذ ساعة
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برشلونة يحاول استعادة نيمار بعرض جديد وعملية انقاذ سريعة

وكالات (صدى):
يسعى نادي برشلونة لإحداث تغييرات جذرية في الفريق ، باستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان

في مهمة إنقاذ سريع بالموسم الجديد ، وتقديم عرض آخر للحصول على اللاعب.

وأشارت تقارير بأن برشلونة يفكر الآن في عودة نيمار، ويأمل النادي الكتالوني أن يبدأ اللاعب البرازيلي الدولي موسم 2020-21 بقميص ”البلوغرانا“ وذلك بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع النهائي، أما باريس فحسم التأهل أمام أتالانتا بفوز (2-1). بحسب ”سبورت“ الإسبانية.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم.

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أحدث التعليقات

جراح
راح يتلونه تحقيق الحين خله يبي مكافاة الشنب اقعد بها
جابر عثرات الكرام
ياخوي استثمر فيني وخل عنك الاهلى المصري
ebrahim
لماذا تتناول هذه الحبوب من الأساس وهي تعرف مضرتها السبب الحقيقي وراء الانتحار هو ضعف الوازع الديني فقط.
جراح
كفو عليها ... اجل تحب ام ركبه سوداء مالت عليك وعلى الخروف اللي تحبينه اتقي الله في نفسك
ebrahim
الله يسعدها ويرزقها بكل م تتمنى

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