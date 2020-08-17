مفتي مصر يثير الجدل: " الكلاب طاهرة "

القاهرة (صدى):
صرح مفتي الديار المصرية، شوقي علام، بأن الكلاب طاهرة، ولا حرج في التعايش معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت، ما أثار جدلا واسعا.
وقال علام حول حكم تربية الكلاب في الإسلام، وما إن كان الكلب نجسا أم طاهرا: " اختلف العلماء حول هذه المسألة، الغالبية تعتقد بنجاسة الكلب ولكن هناك مذهب المالكية الذي نتبناه ونفتي به، ويقول إن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر".
وأضاف: " بالإمكان التعايش مع الكلب والتعبد، فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على البدن أو الثوب، فلا حرج إطلاقا بالصلاة ولا داعي لإعادة الوضوء أو غسل الملابس."