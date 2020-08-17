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بالفيديو..ردة فعل مواطنين طُلب منهم بيع توقيعهم مقابل 5 آلاف ريال

Time منذ 25 دقيقة
Views 1661
بالفيديو..ردة فعل مواطنين طُلب منهم بيع توقيعهم مقابل 5 آلاف ريال

الرياض (صدى):
طبق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة، تجربة اجتماعية لقياس مدى قبول المواطنين الاشتراك في جرائم التستر التجاري مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية.

وتم استقطاب عددًا من المواطنين من خلال شركة وهمية تطلب منهم استخدام هوياتهم مقابل عوائد مادية.

وعرضت الشركة الوهمية على المواطنين تقديم 5 آلاف ريال شهرياً لهم، مقابل أخذ بطاقات هوياتهم لتسجيل محلات تجارية بأنشطة متعددة.

وكشف البرنامج أنه مع نهاية التجربة الاجتماعية اتضح أنه من بين 10 أشخاص وافق ثلاثة منهم على العرض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... سينالان عقابهما الصارم الرادع ..
ابو عمار
على فكره يمكن تفتح البحرين مدرسه خاصه لتعليم اللغه العبريه قبل ان نذهب لزيارة القدس والسياحه في فلسطين
ابو محمد 😎 ✍️
انها فاسقه ..
ابو عمار
شفت المقطع لكن ما فهمت شي لذا لازم نتعلم اللغه العبريه لنفهم عليهم من منطلق من تعلم لغة قوم ومن غدرهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا للهوووول .. .. اظن حتى التعايش مع اليهود مافيه نجاسه .. ..باقي نسمع هاالفتوى من مشايخ الهشّك بشّك .. .. اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، واحفظ علينا ديننا يارب ياكريم .. آمين ..

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