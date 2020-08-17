بالفيديو..ردة فعل مواطنين طُلب منهم بيع توقيعهم مقابل 5 آلاف ريال

الرياض (صدى):
طبق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة، تجربة اجتماعية لقياس مدى قبول المواطنين الاشتراك في جرائم التستر التجاري مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية.
وتم استقطاب عددًا من المواطنين من خلال شركة وهمية تطلب منهم استخدام هوياتهم مقابل عوائد مادية.
وعرضت الشركة الوهمية على المواطنين تقديم 5 آلاف ريال شهرياً لهم، مقابل أخذ بطاقات هوياتهم لتسجيل محلات تجارية بأنشطة متعددة.
وكشف البرنامج أنه مع نهاية التجربة الاجتماعية اتضح أنه من بين 10 أشخاص وافق ثلاثة منهم على العرض.