مصارع ألماني تركي مهدد بالقتل لانتقاده سياسة أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف مصارع ألماني تركي عن تعرضه للتهديد بالقتل، وذلك بعد يوم من انتقاده سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان المصارع قد انتقد تلاعب وسيطرة أردوغان على الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا.
وفي اليوم التالي، تفاجأ المصارع بوجود ظرف على الزجاج الأمامي لسيارته، بداخلة رصاصة، في تهديد صريح بالقتل.
وتستمر مهازل أردوغان في فرض القمع وتضييق الحريات على المعارضين خارج حدود تركيا، حيث تبين أنه يستخدم المساجد للتجسس على معارضيه في ألمانيا.
وكانت وثيقة ألمانية قد كشفت أن تركيا تتجسس على المعارضين، حيث تعتمد وكالة المخابرات بشكل كبير على المساجد التركية في التجسس على معارضي أردوغان.
ويعد الاتحاد التركي الإسلامي أكبر منظمة تركية في ألمانيا تسيطر على 900 مسجد، ومن ينتقد اردوغان في المانيا يتم اعتقال أقاربه في تركيا.