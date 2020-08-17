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مصارع ألماني تركي مهدد بالقتل لانتقاده سياسة أردوغان

Time منذ ساعة
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مصارع ألماني تركي مهدد بالقتل لانتقاده سياسة أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف مصارع ألماني تركي عن تعرضه للتهديد بالقتل، وذلك بعد يوم من انتقاده سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان المصارع قد انتقد تلاعب وسيطرة أردوغان على الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا.

وفي اليوم التالي، تفاجأ المصارع بوجود ظرف على الزجاج الأمامي لسيارته، بداخلة رصاصة، في تهديد صريح بالقتل.

وتستمر مهازل أردوغان في فرض القمع وتضييق الحريات على المعارضين خارج حدود تركيا، حيث تبين أنه يستخدم المساجد للتجسس على معارضيه في ألمانيا.

وكانت وثيقة ألمانية قد كشفت أن تركيا تتجسس على المعارضين، حيث تعتمد وكالة المخابرات بشكل كبير على المساجد التركية في التجسس على معارضي أردوغان.

ويعد الاتحاد التركي الإسلامي أكبر منظمة تركية في ألمانيا تسيطر على 900 مسجد، ومن ينتقد اردوغان في المانيا يتم اعتقال أقاربه في تركيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... سينالان عقابهما الصارم الرادع ..
ابو عمار
على فكره يمكن تفتح البحرين مدرسه خاصه لتعليم اللغه العبريه قبل ان نذهب لزيارة القدس والسياحه في فلسطين
ابو محمد 😎 ✍️
انها فاسقه ..
ابو عمار
شفت المقطع لكن ما فهمت شي لذا لازم نتعلم اللغه العبريه لنفهم عليهم من منطلق من تعلم لغة قوم ومن غدرهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا للهوووول .. .. اظن حتى التعايش مع اليهود مافيه نجاسه .. ..باقي نسمع هاالفتوى من مشايخ الهشّك بشّك .. .. اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، واحفظ علينا ديننا يارب ياكريم .. آمين ..

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