" تمثيلية حوثية " تجبر المراهقين على زعم انتمائهم للقاعدة وداعش

صنعاء (صدى):
أجبرت مليشيا الحوثي عدد من المراهقين على زعم انتمائهم لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، في اليمن.
وأظهر مقطع فيديو عددا من الشبان، وهم يدلون باعترافات عن تورطهم في استهداف آليات مقاتلي جماعة الحوثي في البيضاء بالعبوات الناسفة.
ويرى محلل سياسي يمني أن جماعة الحوثي تسوق للعالم أن بعض مناطق البيضاء تعد معاقل لتنظيمي القاعدة وداعش، لخلق رأي عام محلي ودولي ليسهل اقتحامها.
وأكد أن هذه الاعترافات أخذت بالإكراه وتم تصويرها لعدة مرات، بعد حادثة قتل وصلب طبيب في البيضاء على يد القاعدة، لترسيخ قناعات للمواطنين أن البيضاء تتواجد فيها القاعدة وداعش.
اقرأ أيضًا: