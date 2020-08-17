الأعداد السابقة للصحيفة

" تمثيلية حوثية " تجبر المراهقين على زعم انتمائهم للقاعدة وداعش

Time منذ ساعة
Views 1601
Comment 1
" تمثيلية حوثية " تجبر المراهقين على زعم انتمائهم للقاعدة وداعش

صنعاء‎ (صدى):
أجبرت مليشيا الحوثي عدد من المراهقين على زعم انتمائهم لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، في اليمن.

وأظهر مقطع فيديو عددا من الشبان، وهم يدلون باعترافات عن تورطهم في استهداف آليات مقاتلي جماعة الحوثي في البيضاء بالعبوات الناسفة.

ويرى محلل سياسي يمني أن جماعة الحوثي تسوق للعالم أن بعض مناطق البيضاء تعد معاقل لتنظيمي القاعدة وداعش، لخلق رأي عام محلي ودولي ليسهل اقتحامها.

وأكد أن هذه الاعترافات أخذت بالإكراه وتم تصويرها لعدة مرات، بعد حادثة قتل وصلب طبيب في البيضاء على يد القاعدة، لترسيخ قناعات للمواطنين أن البيضاء تتواجد فيها القاعدة وداعش.

اقرأ أيضًا:

بالصور..تنظيم القاعدة يعدم ويصلب طبيبًا يمنيًا بتهمة التجسس

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... سينالان عقابهما الصارم الرادع ..
ابو عمار
على فكره يمكن تفتح البحرين مدرسه خاصه لتعليم اللغه العبريه قبل ان نذهب لزيارة القدس والسياحه في فلسطين
ابو محمد 😎 ✍️
انها فاسقه ..
ابو عمار
شفت المقطع لكن ما فهمت شي لذا لازم نتعلم اللغه العبريه لنفهم عليهم من منطلق من تعلم لغة قوم ومن غدرهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا للهوووول .. .. اظن حتى التعايش مع اليهود مافيه نجاسه .. ..باقي نسمع هاالفتوى من مشايخ الهشّك بشّك .. .. اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، واحفظ علينا ديننا يارب ياكريم .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو..ردة فعل مواطنين طُلب منهم بيع توقيعهم مقابل 5 آلاف ريال
بالفيديو..ردة فعل مواطنين طُلب منهم بيع توقيعهم مقابل 5 آلاف ريال
Time منذ 25 دقيقة Views 1657
مفتي مصر يثير الجدل: " الكلاب طاهرة "
مفتي مصر يثير الجدل: " الكلاب طاهرة "
Time منذ 34 دقيقة Views 1658
بالصور..نفوق حصان على يد صاحبه بعد ضربه بـ " شاكوش "
بالصور..نفوق حصان على يد صاحبه بعد ضربه بـ " شاكوش "
Time منذ ساعة Views 684
مصارع ألماني تركي مهدد بالقتل لانتقاده سياسة أردوغان
مصارع ألماني تركي مهدد بالقتل لانتقاده سياسة أردوغان
Time منذ ساعة Views 1568
" تمثيلية حوثية " تجبر المراهقين على زعم انتمائهم للقاعدة وداعش
" تمثيلية حوثية " تجبر المراهقين على زعم انتمائهم للقاعدة وداعش
Time منذ ساعة Views 1601
بالصور..وصلة رقص لعارضة لبنانية فوق الدولارات رغم معاناة بلادها
بالصور..وصلة رقص لعارضة لبنانية فوق الدولارات رغم معاناة بلادها
Time منذ ساعة Views 642
بالفيديو..إغماء مراسل قناة إسرائيلية بسبب درجات الحرارة في دبي
بالفيديو..إغماء مراسل قناة إسرائيلية بسبب درجات الحرارة في دبي
Time منذ ساعة Views 2062
خليجيان يعتديان بالضرب على طبيب مصري: "تعالجنا غصبن عنك "
خليجيان يعتديان بالضرب على طبيب مصري: "تعالجنا غصبن عنك "
Time منذ ساعتين Views 2161
حبوب هلوسة على شكل " ترامب " والحكومة البريطانية تحذر
حبوب هلوسة على شكل " ترامب " والحكومة البريطانية تحذر
Time منذ ساعتين Views 1588
عصابة تبتز مسؤولا بـ " أشرطة جنسية "
عصابة تبتز مسؤولا بـ " أشرطة جنسية "
Time منذ ساعتين Views 549
x