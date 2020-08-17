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تركي آل الشيخ: مستعد للاستثمار بالأهلي المصري مجددًا

Time منذ ساعتين
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تركي آل الشيخ: مستعد للاستثمار بالأهلي المصري مجددًا

نايف السالم (صدى):
أبدى المستشار تركي آل الشيخ استعداده للاستثمار داخل النادي الأهلي المصري مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: " صفحة الكرة المصرية أغلقتها منذ 3 أشهر لأنها سببت لي مشاكل ".

وتابع: " إذا رغب جمهور الأهلي، فتركي آل الشيخ مستعد لتقديم أي شئ، ولكن مع ملحوظة أن مجلس الإدارة لن يوافق، لأنه لا يوجد توافق بيننا ".

وأضاف: " أركز في أوروبا كاستثمار، ولو سأعود إلى مصر سيكون على سبيل الاستثمار في منشأة مثل النادي الأهلي ".

واختتم: " نادي إف سي مصر عُرض عليّ، ولكن لم يكن لدي رغبة بعد استقالتي الثانية من الأهلي، وكنت قريبًا منه واتفقت مع كيكي سيتين على تدريبه قبل قيادته لبرشلونة ومنحني قائمة اللاعبين الذين يحتاج لهم ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... سينالان عقابهما الصارم الرادع ..
ابو عمار
على فكره يمكن تفتح البحرين مدرسه خاصه لتعليم اللغه العبريه قبل ان نذهب لزيارة القدس والسياحه في فلسطين
ابو محمد 😎 ✍️
انها فاسقه ..
ابو عمار
شفت المقطع لكن ما فهمت شي لذا لازم نتعلم اللغه العبريه لنفهم عليهم من منطلق من تعلم لغة قوم ومن غدرهم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يا للهوووول .. .. اظن حتى التعايش مع اليهود مافيه نجاسه .. ..باقي نسمع هاالفتوى من مشايخ الهشّك بشّك .. .. اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ، واحفظ علينا ديننا يارب ياكريم .. آمين ..

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