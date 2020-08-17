تركي آل الشيخ: مستعد للاستثمار بالأهلي المصري مجددًا

نايف السالم (صدى):
أبدى المستشار تركي آل الشيخ استعداده للاستثمار داخل النادي الأهلي المصري مجددًا خلال الفترة المقبلة.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: " صفحة الكرة المصرية أغلقتها منذ 3 أشهر لأنها سببت لي مشاكل ".
وتابع: " إذا رغب جمهور الأهلي، فتركي آل الشيخ مستعد لتقديم أي شئ، ولكن مع ملحوظة أن مجلس الإدارة لن يوافق، لأنه لا يوجد توافق بيننا ".
وأضاف: " أركز في أوروبا كاستثمار، ولو سأعود إلى مصر سيكون على سبيل الاستثمار في منشأة مثل النادي الأهلي ".
واختتم: " نادي إف سي مصر عُرض عليّ، ولكن لم يكن لدي رغبة بعد استقالتي الثانية من الأهلي، وكنت قريبًا منه واتفقت مع كيكي سيتين على تدريبه قبل قيادته لبرشلونة ومنحني قائمة اللاعبين الذين يحتاج لهم ".