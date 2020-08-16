إقالة مدرب برشلونة بعد هزيمة البايرن المذلة

وكالات (صدى):
أعلنت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو عن إقالة المدرب كيكي سيتين من قيادة " البلوجرانا " بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.
وكان برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية عقب الخسارة العريضة والكاسحة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في لقاء جاء ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن كيكي سيتين قاد فريق برشلونة في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق ليحقق الفوز في 16 مباراة مقابل أربع تعادلات وخمس هزائم.