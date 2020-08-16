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إقالة مدرب برشلونة بعد هزيمة البايرن المذلة

Time منذ ساعة
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إقالة مدرب برشلونة بعد هزيمة البايرن المذلة

وكالات (صدى):
أعلنت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتيميو عن إقالة المدرب كيكي سيتين من قيادة " البلوجرانا " بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ.

وكان برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية عقب الخسارة العريضة والكاسحة من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في لقاء جاء ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كيكي سيتين قاد فريق برشلونة في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي، حيث خاض 25 مباراة مع الفريق ليحقق الفوز في 16 مباراة مقابل أربع تعادلات وخمس هزائم.

 

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
في تبوك..
ابن حزم
الواحد قال يمكن قفاها يبقى الاجر طلع عشان حقوق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو حق يخوفونها لهاالدرجه .. سينعكس عليهم تخويفهم لهاا بهاالطريقه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ

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