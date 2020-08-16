جيرونا يُعيق صعود ألميريا للدرجة الأول وآل الشيخ يٌعلق

نواف السالم (صدى):
نجح نادي جيرونا في الفوز على ألميريا في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإسباني بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين التي جمعتهما.
وحرص تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا على توجيه التهنئة إلى الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات ، ومالك نادي جيرونا بعد تأهل الفريق للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لليجا.
ونشر آل الشيخ صورة لمالك جيرونا عبر حسابه على تويتر وعلق " أخوي الغالي مبروك فوز جيرونا".
ويلتقي جيرونا مع الفائز من مواجهة ريال سرقسطة وإلتشي في المرحلة النهائية المؤهلة للدوري الإسباني.