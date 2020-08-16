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جيرونا يُعيق صعود ألميريا للدرجة الأول وآل الشيخ يٌعلق

Time منذ 37 دقيقة
Views 1664
جيرونا يُعيق صعود ألميريا للدرجة الأول وآل الشيخ يٌعلق

نواف السالم (صدى):
نجح نادي جيرونا في الفوز على ألميريا في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الإسباني بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين التي جمعتهما.

وحرص تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا على توجيه التهنئة إلى الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات ، ومالك نادي جيرونا بعد تأهل الفريق للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لليجا.

ونشر آل الشيخ صورة لمالك جيرونا عبر حسابه على تويتر وعلق " أخوي الغالي مبروك فوز جيرونا".

ويلتقي جيرونا مع الفائز من مواجهة ريال سرقسطة وإلتشي في المرحلة النهائية المؤهلة للدوري الإسباني.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
ابو رياض
وجهة نظر نحترمها وفق الله حكومتنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. جيد وقلبه مصمصم ، هذا حوت القرش ، يبلغ طوله ( على الأغلب ) 12 متر ويزن 20 طن .. .. وهي غير مؤذيه وتقتات على العوالق فقط .. وهذا الرجل شجاع وصور مشهداً لا يجروء كثير من الغواصين ان يفعل فعله ..

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