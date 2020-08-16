الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أبو طالب:«التعليم عن بُعد» لن يساوي نتائج التعليم الحضوري

Time منذ ساعة
Views 1644
Comment 3
بالفيديو.. أبو طالب:«التعليم عن بُعد» لن يساوي نتائج التعليم الحضوري

الرياض (صدى):
قال الكاتب الصحفي حمود أبو طالب إن فترة الدراسة بالتعليم عن بُعد ستطول هذا العام، مطالبا وزارة التعليم بالاستماع لجميع وجهات النظر والآراء خلال الأسابيع  السبعة الأولى.

وأضاف أبو طالب خلال مداخلة  هاتفية عبر قناة العربية:" على وزارة التعليم أن تجهز نفسها لفترة أطول، وعلى المجتمع أن يستعد لفترة أطول في خيار التعليم عن بُعد ".

وشدد أبو طالب:" لا بد أن نتحمل هذه الفترة الاستثنائية بكل المقاييس، داعيا وزارة التعليم لأن تكون الأسابيع الدراسية الثلاثة الأولى فترة مراقبة شديدة، وتقييم دقيق للغاية لكيفية العملية التعليمية.

ولفت إلى وجود تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتجاوز إشكالية وجود أولياء الأمور العاملين والموظفين مع أبنائهم لتدريس أبنائهم، مؤكدا  أن التعليم عن بُعد لن يكون مساويًا لنتائج التعليم الحضوري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
ابو رياض
وجهة نظر نحترمها وفق الله حكومتنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. جيد وقلبه مصمصم ، هذا حوت القرش ، يبلغ طوله ( على الأغلب ) 12 متر ويزن 20 طن .. .. وهي غير مؤذيه وتقتات على العوالق فقط .. وهذا الرجل شجاع وصور مشهداً لا يجروء كثير من الغواصين ان يفعل فعله ..

أخر الأخبار

عادل عصام الدين : تصريح مدرب الأهلي أخطر تصريح هذا الموسم
عادل عصام الدين : تصريح مدرب الأهلي أخطر تصريح هذا الموسم
Time منذ 15 دقيقة Views 243
طلال آل الشيخ : تشفير الدوري هو الحل ورد فيصل الجفن
طلال آل الشيخ : تشفير الدوري هو الحل ورد فيصل الجفن
Time منذ 17 دقيقة Views 180
إيقاف بث أغاني طلال مداح في العالم
إيقاف بث أغاني طلال مداح في العالم
Time منذ 30 دقيقة Views 1670
سلطان اللحياني وحديث عن حارس الهلال عبدالله المعيوف
سلطان اللحياني وحديث عن حارس الهلال عبدالله المعيوف
Time منذ 36 دقيقة Views 231
جيرونا يُعيق صعود ألميريا للدرجة الأول وآل الشيخ يٌعلق
جيرونا يُعيق صعود ألميريا للدرجة الأول وآل الشيخ يٌعلق
Time منذ 37 دقيقة Views 1656
حارس الاتحاد : رايس مبولحي يقول أنه في أحد اللاعبين سب والدته
حارس الاتحاد : رايس مبولحي يقول أنه في أحد اللاعبين سب والدته
Time منذ 37 دقيقة Views 252
الجامعة الإلكترونية تعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير في عدد من التخصصات
الجامعة الإلكترونية تعلن عن فتح باب القبول لدرجة الماجستير في عدد من التخصصات
Time منذ 45 دقيقة Views 1600
بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون
بالصور.. النصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون
Time منذ 49 دقيقة Views 1428
شاهد.. شاب يقفز فوق حوت ويسبح معه في ينبع
شاهد.. شاب يقفز فوق حوت ويسبح معه في ينبع
Time منذ 53 دقيقة Views 1954
رئيس نادي الشعلة : 200 ألف ريال قليلة ولا تعمل شيء لو سكتوا أفضل لهم
رئيس نادي الشعلة : 200 ألف ريال قليلة ولا تعمل شيء لو سكتوا أفضل لهم
Time منذ 56 دقيقة Views 328
x