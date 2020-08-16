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الشباب يتلقى ضربة موجعة في صفقته العالمية خلال الميركاتو الصيفي
منذ 49 دقيقة
1689
ماجد محمد (صدى):
خسر نادي الشباب صفقته العالمية الكبرى في الميركاتو الصيفي؛ حيث كان يسعى لضم المهاجم دييجو بيروتي من روما الإيطالي.
وحسم فنربخشة صفقة بيروتي لصالحه؛ حيث سيوقع للنادي 3 مواسم.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
صح صح .. لو اني ماسمعت كلامتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ,, .. تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلوماات ..
عدو الخونة
اسنغفر ربك لا الايقاع ولا التصفيق ولا الزعرنة لها صلة بالمصريين الا كلب من كلابة حماس اخونجي وعم على اية حال ملتهم وحدة سوا في مصر او فلسطين او تونس او الواق الواق كلهم تجمعهم تعاليم بريطانيا يتلقفها ابراهيم منير هناك في عشرة دون ستريت ثم يتولى تعميمها على بقية الخونة صاغر الى اصغر
وافي
السودان فية رجال لاترضى ان ينجس الخنازير اراضيها اما الحكومة هم مجرد مطايا لليهود والنصارى فلا تمثل الشعب المسلم الغيور على دينة ووطنة
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