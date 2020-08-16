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ضاحي خلفان يكشف تفاصيل اغتيال فلسطيني بالإمارات في أول ظهور على قناة «إسرائيلية»

Time منذ ساعة
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ضاحي خلفان يكشف تفاصيل اغتيال فلسطيني بالإمارات في أول ظهور على قناة «إسرائيلية»

وكالات (صدى):
ظهر قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، لأول مرة على قناة إسرائيلية للتعليق على اغتيال القيادي في حركة “حماس” محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي في يناير 2010.

وقال ضاحي خلفان، في حوار خاص لقناة "12 العبرية"، إن اغتيال القيادي البارز في حركة “حماس” كان خطأ استراتيجيا كبيرا لجهاز “الموساد” الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة “حماس” سيمر مرور الكرام، وأن خلية “الموساد” لن يتم اكتشافها.

ولفت خلفان إلى أن “الأجهزة الأمنية في الإمارات كشفت وتعقبت خلية الموساد من يوم دخلوا دبي وحتى خروجهم منها”.

وكان “الموساد” الإسرائيلي قد اغتال القيادي البارز في حركة “حماس”، محمود محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي، في يناير 2010.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
صح صح .. لو اني ماسمعت كلامتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ,, .. تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على هاالمعلوماات ..
عدو الخونة
اسنغفر ربك لا الايقاع ولا التصفيق ولا الزعرنة لها صلة بالمصريين الا كلب من كلابة حماس اخونجي وعم على اية حال ملتهم وحدة سوا في مصر او فلسطين او تونس او الواق الواق كلهم تجمعهم تعاليم بريطانيا يتلقفها ابراهيم منير هناك في عشرة دون ستريت ثم يتولى تعميمها على بقية الخونة صاغر الى اصغر
وافي
السودان فية رجال لاترضى ان ينجس الخنازير اراضيها اما الحكومة هم مجرد مطايا لليهود والنصارى فلا تمثل الشعب المسلم الغيور على دينة ووطنة

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