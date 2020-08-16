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العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

Time منذ 3 دقائق
Views 1036
العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها السيول من اليمن بجازان

جيزان (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، عن العثور على عبوة ناسفة صخرية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغاً عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل - ولله الحمد - أي إصابات في المواقع.

 

 

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أحدث التعليقات

المناهض لدين الروافض
عبدالله وفهد وقحطان سلموا لي على أخواتكم
ابو محمد 😎 ✍️
على راي اللي غنا وقال // جاكي الدور جاكي الدور .. مقروده يااللي عليكي الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ضاع الوفا
هذا اولا واخرا قضاء الله وقدره ولا نبرر لصاحب السياره انه ليس غلطان ولكن هل نبرر للسارق انه يسرق نسأل الله أن يرد له ضالته وان يهدي السارق ويتوب الي الله عز وجل
ناصر النصر
الحرامية يتمشون بدون لوحة أمامية وين المرور وين الدوريات عنهم وين الطاقم الامني معقولة ياجماعة لا ومرت الدورية من الشارع الاخر ولا شافوهم . الله يعوض عليك صاحب السيارة

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