مسؤول إسرائيلي يعلن عن موعد توقيع دولة عربية اتفاق سلام مع تل أبيب

وكالات (صدى):
أوضح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن تل أبيب باتت قريبة جدا من إبرام اتفاقية سلام مع السودان، بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات.
ولفت كوهين خلال حواره لهيئة البث الإسرائيلي " مكان "، إلى أن تل أبيب والخرطوم بصدد توقيع اتفاق سلام، متوقعا أن تتم هذه الخطوة التاريخية، وحتى قبل نهاية العام الجاري.
ومن جهته، أشار مصدر إلى أن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، كما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها " على قدم وساق " للتوصل إلى الاتفاق.
وعبر كوهين عن قناعته بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ستعقبه اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا.
وأوضح كوهين:" أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد، بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان ".