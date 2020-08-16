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مسؤول إسرائيلي يعلن عن موعد توقيع دولة عربية اتفاق سلام مع تل أبيب

Time منذ 17 دقيقة
Views 1492
مسؤول إسرائيلي يعلن عن موعد توقيع دولة عربية اتفاق سلام مع تل أبيب

وكالات (صدى):
أوضح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن تل أبيب باتت قريبة جدا من إبرام اتفاقية سلام مع السودان، بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات.

ولفت كوهين خلال حواره لهيئة البث الإسرائيلي " مكان "، إلى أن تل أبيب والخرطوم بصدد توقيع اتفاق سلام، متوقعا أن تتم هذه الخطوة التاريخية، وحتى قبل نهاية العام الجاري.

ومن جهته، أشار مصدر  إلى أن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، كما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها " على قدم وساق "  للتوصل إلى الاتفاق.

وعبر كوهين عن قناعته بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ستعقبه اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا.

وأوضح كوهين:" أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد، بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راي اللي غنا وقال // جاكي الدور جاكي الدور .. مقروده يااللي عليكي الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ضاع الوفا
هذا اولا واخرا قضاء الله وقدره ولا نبرر لصاحب السياره انه ليس غلطان ولكن هل نبرر للسارق انه يسرق نسأل الله أن يرد له ضالته وان يهدي السارق ويتوب الي الله عز وجل
ناصر النصر
الحرامية يتمشون بدون لوحة أمامية وين المرور وين الدوريات عنهم وين الطاقم الامني معقولة ياجماعة لا ومرت الدورية من الشارع الاخر ولا شافوهم . الله يعوض عليك صاحب السيارة
ع. س. ع
لكل فعل ردة فعل وحارس الاتفاق لم ولن يصدر منة هذا الانفعال الا من كلمة جارحة أو عنصرية من احتياط الاتحاد يا أخي خلاص فزت مبروك ما لة داعي تستفز الخصم وتسوي صدر مفرود وعربجة مالها داعي انت الان تصارع على البقاء في الدوري وتسوي كذا كيف لو انك في مقدمة الترتيب لكن انا اقول هذا الكلام لاني احترم نادي الاتحاد ولا أريد أن يكون هناك من يشوة فوزة وسمعتة بحركات صبيانية وانت يابكيري تعرف ذلك ومن أمانة القلم أن توجة في ما فية مصلحة الكيان اما باسلوبك الشوارعي والغير مهني فأنت كما يقولون معاهم معاهم عليهم عليهم ويا أسفي كيف يكون القلم في يد الجاهل كما يكون السيف في يد المجنون

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