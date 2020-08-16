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مذكرة تفاهم بين "الصحة" و "الغذاء والدواء" في مجال وسائل خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية

Time منذ ساعتين
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مذكرة تفاهم بين "الصحة" و "الغذاء والدواء" في مجال وسائل خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية

الرياض (صدى):
وقعت وزارة الصحة ممثلة في -الإدارة العامة للرعاية الصيدلية- والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في -الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي- مذكرة تفاهم تستهدف رفع وتحسين عملية توزيع وسائل خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية المعتمدة من الهيئة للممارسين الصحيين في المنشآت التابعة للوزارة.

وتشمل وسائل خفض المخاطر؛ مواد تعليمية ورسائل موجهة للممارسين الصحيين وإجراءات احترازية تطبّق على بعض الأدوية لتقليل فرص ظهور أعراض جانبية قد تسببها، والإسهام في الاستخدام الأمثل والآمن للدواء، مع وجود قائمة للتأكد من أهم النقاط قبل وصف الدواء، ونموذج للموافقة وإقرار طبي.

وبموجب المذكرة ستتولى "الغذاء والدواء" اعتماد ومراجعة وتحديث وسائل خفض المخاطر بشكل مستمر ودوري، وتدريب مسؤولي السلامة الدوائية المعينين من وزارة الصحة والإجابة على استفساراتهم، وتقديم الدعم في ما يخص توزيع وسائل خفض المخاطر.

كما تشمل مذكرة التفاهم تعيين مسؤول للسلامة الدوائية في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية التي تحدد مسؤولين عن كل جهة من الجهات التابعة لوزارة الصحة ومن ضمنها مراكز الرعاية الأولية، وتزويد الهيئة ببيانات مسؤولي السلامة الدوائية من أجل التواصل المستمر والفعّال، والتعاون مع الهيئة في قياس فاعلية وسائل خفض المخاطر، مثل المشاركة في إجراء الأبحاث والدراسات وتحديث قائمة مسؤولي السلامة الدوائية بشكل دوري.

وسيكون من مهام مسؤول السلامة الدوائية المعين استقبال وسائل خفض المخاطر المعتمدة من الهيئة، التي توزعها الشركة الدوائية المسوقة على المنشآت الصحية، والعمل بموجبها والتعميم عنها لتوعية الممارسين الصحيين التابعين للمنشأة الصحية بماهية وأهمية وسائل خفض المخاطر وحثهم على تفعيل استخدامها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راي اللي غنا وقال // جاكي الدور جاكي الدور .. مقروده يااللي عليكي الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ضاع الوفا
هذا اولا واخرا قضاء الله وقدره ولا نبرر لصاحب السياره انه ليس غلطان ولكن هل نبرر للسارق انه يسرق نسأل الله أن يرد له ضالته وان يهدي السارق ويتوب الي الله عز وجل
ناصر النصر
الحرامية يتمشون بدون لوحة أمامية وين المرور وين الدوريات عنهم وين الطاقم الامني معقولة ياجماعة لا ومرت الدورية من الشارع الاخر ولا شافوهم . الله يعوض عليك صاحب السيارة
ع. س. ع
لكل فعل ردة فعل وحارس الاتفاق لم ولن يصدر منة هذا الانفعال الا من كلمة جارحة أو عنصرية من احتياط الاتحاد يا أخي خلاص فزت مبروك ما لة داعي تستفز الخصم وتسوي صدر مفرود وعربجة مالها داعي انت الان تصارع على البقاء في الدوري وتسوي كذا كيف لو انك في مقدمة الترتيب لكن انا اقول هذا الكلام لاني احترم نادي الاتحاد ولا أريد أن يكون هناك من يشوة فوزة وسمعتة بحركات صبيانية وانت يابكيري تعرف ذلك ومن أمانة القلم أن توجة في ما فية مصلحة الكيان اما باسلوبك الشوارعي والغير مهني فأنت كما يقولون معاهم معاهم عليهم عليهم ويا أسفي كيف يكون القلم في يد الجاهل كما يكون السيف في يد المجنون

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