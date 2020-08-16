بالصور.. أولياء أمور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية

الرياض (صدى):
استلم أولياء أمور، اليوم الأحد، مع أبنائهم كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.
ونشرت وزارة التعليم صور خلال عملية التسليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .
ويأتي ذلك بما يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن ، أمس السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.
وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.