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بالصور.. أولياء أمور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية

Time منذ ساعة
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بالصور.. أولياء أمور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية

الرياض (صدى):
استلم أولياء أمور، اليوم الأحد، مع أبنائهم كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.

ونشرت وزارة التعليم صور خلال عملية التسليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

ويأتي ذلك بما يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن ، أمس السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.

وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راي اللي غنا وقال // جاكي الدور جاكي الدور .. مقروده يااللي عليكي الدور ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ضاع الوفا
هذا اولا واخرا قضاء الله وقدره ولا نبرر لصاحب السياره انه ليس غلطان ولكن هل نبرر للسارق انه يسرق نسأل الله أن يرد له ضالته وان يهدي السارق ويتوب الي الله عز وجل
ناصر النصر
الحرامية يتمشون بدون لوحة أمامية وين المرور وين الدوريات عنهم وين الطاقم الامني معقولة ياجماعة لا ومرت الدورية من الشارع الاخر ولا شافوهم . الله يعوض عليك صاحب السيارة
ع. س. ع
لكل فعل ردة فعل وحارس الاتفاق لم ولن يصدر منة هذا الانفعال الا من كلمة جارحة أو عنصرية من احتياط الاتحاد يا أخي خلاص فزت مبروك ما لة داعي تستفز الخصم وتسوي صدر مفرود وعربجة مالها داعي انت الان تصارع على البقاء في الدوري وتسوي كذا كيف لو انك في مقدمة الترتيب لكن انا اقول هذا الكلام لاني احترم نادي الاتحاد ولا أريد أن يكون هناك من يشوة فوزة وسمعتة بحركات صبيانية وانت يابكيري تعرف ذلك ومن أمانة القلم أن توجة في ما فية مصلحة الكيان اما باسلوبك الشوارعي والغير مهني فأنت كما يقولون معاهم معاهم عليهم عليهم ويا أسفي كيف يكون القلم في يد الجاهل كما يكون السيف في يد المجنون

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