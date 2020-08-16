الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. قيادي في حماس يعترض على اتفاق الإمارات بـ "وصلة رقص" كالنساء

Time منذ 22 دقيقة
Views 1731
Comment 2
شاهد.. قيادي في حماس يعترض على اتفاق الإمارات بـ "وصلة رقص" كالنساء

القدس المحتلة (صدى):
ثار قطيع من جماعة الإخوان الإرهابية ضد اتفاقية الإمارات الأخيرة ليتاجرون بالإسلام كعادتهم؛ولكن سقطت الأقنعة بوضوح هذه المرة.

وأظهر فيديو كارثي كيف يتعامل قادة حماس مع القضية الفلسطينية حيث أظهر الفيديو القيادي في حركة حماس الإرهابية محمود أبورامي ، وهو يقوم بالرقص و (هز الخصر) على انغام الدبكة وسط حضور قطيع من الحمساوية.

وكان هذا القطيع يشجب و يستنكر اتفاق السلام بين الامارات و اسرائيل، ولكن بطريقتهم الخاصة.

ولاقى الفيديو استنكار وهجوم واسع من المستوى الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المناهض لدين الروافض
وعلى فكرة أي وضيع مخنث يرى أنني أحتاج إلى تربية يقابلني أنا في خميس مشيط ونشوف مين اللي يربي الثاني
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
حن لأيام الصغر ، ايام ماكان يلعب بمصرانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفش الزوجه راح فيها مع هاالمقص .. انفرث واي فرثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

"ساما" تُمدد مهلة تقديم طلب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات
"ساما" تُمدد مهلة تقديم طلب الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات
Time منذ 58 ثانية Views 1042
أحمد فهمي: هنا الزاهد " زنانة "
أحمد فهمي: هنا الزاهد " زنانة "
Time منذ 22 دقيقة Views 1219
شاهد.. قيادي في حماس يعترض على اتفاق الإمارات بـ "وصلة رقص" كالنساء
شاهد.. قيادي في حماس يعترض على اتفاق الإمارات بـ "وصلة رقص" كالنساء
Time منذ 22 دقيقة Views 1731
التعليم توضح بدائل " مدرستي " وتؤكد: ليس لنا علاقة برسوم المدارس الخاصة " فيديو "
التعليم توضح بدائل " مدرستي " وتؤكد: ليس لنا علاقة برسوم المدارس الخاصة " فيديو "
Time منذ 26 دقيقة Views 1334
خربت الكشتة عليهم
خربت الكشتة عليهم
Time منذ 26 دقيقة Views 280
كيف تعامل رجل مع لصوص سرقوا مبلغ نقدي منه
كيف تعامل رجل مع لصوص سرقوا مبلغ نقدي منه
Time منذ 27 دقيقة Views 265
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 34 دقيقة Views 1321
متحدث الصحة ينفي علاقة فصيلة الدم بقوة الإصابة بكورونا
متحدث الصحة ينفي علاقة فصيلة الدم بقوة الإصابة بكورونا
Time منذ 38 دقيقة Views 1397
الموارد البشرية: برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ16ويشمل هذه المنشآت
الموارد البشرية: برنامج حماية الأجور في مرحلته الـ16ويشمل هذه المنشآت
Time منذ 47 دقيقة Views 1467
شاهد.. أحدث ظهور للدكتور «باهبري» من المستشفى بعد إصابته بكورونا
شاهد.. أحدث ظهور للدكتور «باهبري» من المستشفى بعد إصابته بكورونا
Time منذ 53 دقيقة Views 1656
x