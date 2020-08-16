شاهد.. قيادي في حماس يعترض على اتفاق الإمارات بـ "وصلة رقص" كالنساء

القدس المحتلة (صدى):
ثار قطيع من جماعة الإخوان الإرهابية ضد اتفاقية الإمارات الأخيرة ليتاجرون بالإسلام كعادتهم؛ولكن سقطت الأقنعة بوضوح هذه المرة.
وأظهر فيديو كارثي كيف يتعامل قادة حماس مع القضية الفلسطينية حيث أظهر الفيديو القيادي في حركة حماس الإرهابية محمود أبورامي ، وهو يقوم بالرقص و (هز الخصر) على انغام الدبكة وسط حضور قطيع من الحمساوية.
وكان هذا القطيع يشجب و يستنكر اتفاق السلام بين الامارات و اسرائيل، ولكن بطريقتهم الخاصة.
ولاقى الفيديو استنكار وهجوم واسع من المستوى الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.