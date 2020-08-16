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متحدث الصحة ينفي علاقة فصيلة الدم بقوة الإصابة بكورونا

Time منذ 38 دقيقة
Views 1397
متحدث الصحة ينفي علاقة فصيلة الدم بقوة الإصابة بكورونا

نايف السالم (صدى):
نفى الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، وجود دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، إلى أن ما يخص الجائحة وكونها ستنتهي أم لا، فهو أمر مرتبط بما يعلن عنه من قبل الهيئات والمنظمات العالمية المعنية به خاصة أن هناك عوامل وتعريفات وعناصر محددة لإطلاق مستوى الجائحة عالمياً.

وبين أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

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أحدث التعليقات

المناهض لدين الروافض
وعلى فكرة أي وضيع مخنث يرى أنني أحتاج إلى تربية يقابلني أنا في خميس مشيط ونشوف مين اللي يربي الثاني
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
حن لأيام الصغر ، ايام ماكان يلعب بمصرانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفش الزوجه راح فيها مع هاالمقص .. انفرث واي فرثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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