البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف لحملةالبكالوريوس، للعمل بفروع البنك في مدينتي الرياض والجوف، بالمسمى الوظيفي دير العلاقات المصرفية المميزة.
وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين كمسؤول خدمات مصرفية مميزة، وشهادة الخدمات المصرفية المميزة.
وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 26/12/1441هـ الموافق 16/08/2020م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
للتقديم :
1 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الرياض (فرع العليا):هنا
2 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الرياض (فرع الروضة):هنا
3 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الجوف هنا