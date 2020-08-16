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البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1321
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف لحملةالبكالوريوس، للعمل بفروع البنك في مدينتي الرياض والجوف، بالمسمى الوظيفي دير العلاقات المصرفية المميزة.

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، المالية)، وخبرة لا تقل عن سنتين كمسؤول خدمات مصرفية مميزة، وشهادة الخدمات المصرفية المميزة.

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 26/12/1441هـ الموافق 16/08/2020م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

للتقديم :

1 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الرياض (فرع العليا):هنا

2 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الرياض (فرع الروضة):هنا

3 -مدير العلاقات المصرفية المميزة - الجوف هنا

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أحدث التعليقات

المناهض لدين الروافض
وعلى فكرة أي وضيع مخنث يرى أنني أحتاج إلى تربية يقابلني أنا في خميس مشيط ونشوف مين اللي يربي الثاني
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
حن لأيام الصغر ، ايام ماكان يلعب بمصرانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفش الزوجه راح فيها مع هاالمقص .. انفرث واي فرثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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