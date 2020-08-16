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"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في 3 مناطق

Time منذ ساعة
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"سكني" يطلق 5 مخططات جديدة في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة خمسة مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" 197 مخططاً توفر 173.434 قطعة أرض، ضمن جهود "سكني" لتسهيل التملك وفق إجراءات إلكترونية ميسرة.

ويستمر البرنامج في طرح مخططات جديدة شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وأوضح برنامج "سكني" ، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لخمسة مخططات جديدة مُوزعة على 3 مناطق وتوفر 2009 قطع أراضي ، ثلاثة منها في منطقة الرياض هي مُخطط "عفيف 843" في محافظة عفيف والذي يوفر 934 أرضا سكنية، كذلك "مخطط 254" في محافظة الحريق ويضّم 61 قطعة أرض، و"مخطط 411" في محافظة المجمعة والذي يوفر 52 قطعة أرض سكنية متاحة للحجز إلكترونيًا.

وكشف البرنامج عن مخططين آخرين الأول "مخطط ام كداد" في محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية والذي يوفر 759 قطعة أرض، كذلك مخطط "رغوة الجنوب" في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والذي يوفر 203 قطع أراضي سكنية جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول المباشر على الرابط هنا تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير المزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضي وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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أحدث التعليقات

المناهض لدين الروافض
وعلى فكرة أي وضيع مخنث يرى أنني أحتاج إلى تربية يقابلني أنا في خميس مشيط ونشوف مين اللي يربي الثاني
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
حن لأيام الصغر ، ايام ماكان يلعب بمصرانه ..
ابو محمد 😎 ✍️
عفش الزوجه راح فيها مع هاالمقص .. انفرث واي فرثه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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