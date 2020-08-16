الأعداد السابقة للصحيفة

يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1383
يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل

وكالات (صدى):
لا تمانع إدارة يوفنتوس الإيطالي السماح برحيل رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف بعد تردد أنباء عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، استنادا لتقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس وضعت شرط لرحل اللاعب وهو الحصول على مبلغ يصل لـ60 مليون يورو.

وعلى الرغم من اعتماد الفريق على رونالدو إلا أنه يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب التوقف لفترة وغياب الجماهير نتيجة انتشار فيروس كورونا، قد تدفع فريق السيدة العجوز لتغيير موقفه وبيع رونالدو.

ويتكلف النادي الإيطالي رقم ضخم لدفع مرتب رونالدو والذي يصل إلى 30 مليون يورو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

أخر الأخبار

منحوسه على الاخر
منحوسه على الاخر
Time منذ 5 دقائق Views 130
سقوط سيارة في حفرة بطريقة غريبة
سقوط سيارة في حفرة بطريقة غريبة
Time منذ 5 دقائق Views 154
وش يفكك منهم
وش يفكك منهم
Time منذ 6 دقائق Views 157
شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"
شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"
Time منذ 6 دقائق Views 1192
بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى
بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى
Time منذ 16 دقيقة Views 1371
يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل
يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل
Time منذ 21 دقيقة Views 1383
الإمارات تستدعي القائم بالإعمال في سفارة إيران إثر تدخل بلاده في قرارات سيادية
الإمارات تستدعي القائم بالإعمال في سفارة إيران إثر تدخل بلاده في قرارات سيادية
Time منذ 28 دقيقة Views 1341
التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة
التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1280
طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا
طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا
Time منذ 38 دقيقة Views 1334
الخضيري يحذر من مخاطر أدوية التنحيف
الخضيري يحذر من مخاطر أدوية التنحيف
Time منذ 45 دقيقة Views 1340
x