يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل

وكالات (صدى):
لا تمانع إدارة يوفنتوس الإيطالي السماح برحيل رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف بعد تردد أنباء عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، استنادا لتقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس وضعت شرط لرحل اللاعب وهو الحصول على مبلغ يصل لـ60 مليون يورو.
وعلى الرغم من اعتماد الفريق على رونالدو إلا أنه يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب التوقف لفترة وغياب الجماهير نتيجة انتشار فيروس كورونا، قد تدفع فريق السيدة العجوز لتغيير موقفه وبيع رونالدو.
ويتكلف النادي الإيطالي رقم ضخم لدفع مرتب رونالدو والذي يصل إلى 30 مليون يورو.