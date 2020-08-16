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بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى

Time منذ 15 دقيقة
Views 1361
بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى

علي القحطاني (صدى):
كشف وكيل وزارة الصحة عن سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" الالتزام بالاشتراطات الصحية في الأماكن العامة أو الخاصة والتجمعات البشرية القليلة وكذلك الالتزام بلبس الكمامة من قبل المواطنين في المولات والشوارع والأماكن المغلقة  بالمدن الكبرى ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 2466 حالة تعافٍ إضافية، 39 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 298.542 حالة، من بينها 28181 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1774 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 266953 حالة.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

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