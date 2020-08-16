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شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"

Time منذ 6 دقائق
Views 1189
شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"

(صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول منصور الرقيبة في أول ظهور له بعد شفائه من " كورونا " حيث تحدث خلال المقطع عن تخيلاته والهلوسة بعد إصابته.

وقال الرقيبة : " تخيلت زوجتي أخذت قروسي وتزوجت واحد معضل وأعطت أمي أغراضي عشان تتبرع فيها، وردت فايزة على المقطع قائلة : " والله كنا مرتاحين يوم هو ممنوع من الظهور.

والجدير بالذكر أنه قد تم إلقاء القبض علي منصور الرقيبة في أبريل الماضي بتهمة مخالفته للقوانين والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد أن هرب حلاقاً إلى بيته وصوره في مقطع فيديو.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

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