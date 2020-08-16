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طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا

Time منذ 38 دقيقة
Views 1334
طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا

الرياض (صدى):
أعلن طيران ناس أنه باشر دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وأوكرانيا، لتكون واحدة من الوجهات المستقبلية التي سيضيفها إلى قائمة الوجهات التي يوفّرها لعملائه بعد زوال جائحة كورونا المستجد.

يأتي هذا عقب لقاء جمع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسفير أوكرانيا في المملكة فاديم فاخروشيف، بحثا خلاله سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي التجاري، والسياحة ما بين المملكة وأوكرانيا.

وقال أن أوكرانيا أعفت المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إليها، اعتبارًا من بداية أغسطس الحالي.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

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