الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية في المرحلة الجامعية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1486
بالفيديو.. جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية في المرحلة الجامعية

علي القحطاني (صدى):
تحدث المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، عن جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية في المرحلة الجامعية.

وأوضح الأحمري  خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الإخبارية أنه تم توزيع المقررات العملية على 3 فترات تبدأ من الـ8 صباحًا وحتى 10 مساء، الفترة الثانية: ١ مساءً حتى ٥ مساءً، الفترة الثالثة: من ٦ مساءً حتى ١٠ مساءً.

وأشار الأحمري إلى أن الهدف من ذلك تقليص كثافة الحضور للطالبات والطلاب ووجود نقاط فحص عند مداخل الكليات، والالتزام بلبس الكمامة بشكل مستمر والحفاظ علي المسافة الآمنة بين الطلاب والطالبات أثناء وجودهم في المختبرات، إلغاء  إستخدام الأقلام والأوراق واستخدام طرق إلكترونية بديلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

أخر الأخبار

منحوسه على الاخر
منحوسه على الاخر
Time منذ 5 دقائق Views 127
سقوط سيارة في حفرة بطريقة غريبة
سقوط سيارة في حفرة بطريقة غريبة
Time منذ 5 دقائق Views 154
وش يفكك منهم
وش يفكك منهم
Time منذ 6 دقائق Views 155
شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"
شاهد.. منصور الرقيبة يحكي عن هلاوسه التي تعرض لها بسبب إصابته بـ "كورونا"
Time منذ 6 دقائق Views 1184
بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى
بالفيديو.. " الصحة " توضح سبب استقرار حالات كورونا بعد عيد الأضحى
Time منذ 15 دقيقة Views 1353
يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل
يوفنتوس يحدد سعر بيع رونالدو ويعطيه الضوء الأخضر للرحيل
Time منذ 21 دقيقة Views 1378
الإمارات تستدعي القائم بالإعمال في سفارة إيران إثر تدخل بلاده في قرارات سيادية
الإمارات تستدعي القائم بالإعمال في سفارة إيران إثر تدخل بلاده في قرارات سيادية
Time منذ 28 دقيقة Views 1340
التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة
التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1280
طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا
طيران ناس يدرس إمكانية إطلاق رحلات مباشرة إلى أوكرانيا
Time منذ 38 دقيقة Views 1332
الخضيري يحذر من مخاطر أدوية التنحيف
الخضيري يحذر من مخاطر أدوية التنحيف
Time منذ 44 دقيقة Views 1336
x