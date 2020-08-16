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بالفيديو.. صدفة تقود مواطن لإنقاذ صراف بنك شهير من السرقة بالرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. صدفة تقود مواطن لإنقاذ صراف بنك شهير من السرقة بالرياض

سعيد العجل خاص (حصري ) (صدى):
أنقذ المواطن  معيض الفهادي من محافظة الخرج، صراف بنك شهير بالرياض من السرقة بعد ظهر اليوم الأحد بحي عليشة.

وفي التفاصيل التي يرويها " الفهادي " لصحيفة "صدى"، أنه عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، توجه لإحدى الصرافات والتي تتبع لبنك شهير، وعند دخوله لغرفة الصراف تفاجأ بوجود مفتاح الصراف بداخلها ومعه مجموعة من المفاتيح ولاحظ أثناء ذلك وجود أشخاص يراقبون الموقف.

وأوضح المواطن، إنه ما كان منه إلا سحب مفاتيح الصراف  والإتصال بالجهات الأمنية التي حضرت خلال وقت يسير وإبلاغهم بما حدث، وأثناء ذلك حضر الشخص الذي يمثل الجهة المغذية للصرافات مستفسراً عن المفاتيح وطالباً إياها من الفهادي الذي سلمها بدوره للأجهزة الامنية التى باشرت الحادث.

وأشار إلى أن الشخص المسؤول عن تغذيه الصرافات انزعج من هذا التصرف لتقوم الجهات الأمنية باستلامه والتوجه به لأقرب مركز شرطة.

و"الفهادي" بهذا العمل البطولي عرّض حياته للخطر جراء النظرات المريبة من الأشخاص المذكورين الذين على ما يبدو كانوا يتأهبون للانقضاض على الصراف وأخذ ما بداخله جراء إهمال موظف، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك الأمانة وحسن التصرف  التى يتحلى بها المواطن السعودي.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

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