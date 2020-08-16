وظائف شاغرة في شركة ندى بعدة مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي "ندى" عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف"، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مدن (جدة، الخبر، خميس مشيط)، للعمل تحت مسميات "مشرف مبيعات، ومدير".
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مشرف مبيعات (الخبر، خميس مشيط) : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنوات، والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا .
2- مدير (جدة) : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، لا يشترط وجود خبرة سابقة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .