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التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1280
التعاون الإسلامي تدين استمرار مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه المملكة

جدة (صدى):
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية , وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

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أحدث التعليقات

كأس الدهاق
40 عاما من المعاناة . . !! يا الهي
على سليم
ونحن في عصر التكنولوجيا هل من الصعب ان تضيف شركات تصنيع السيارات خاصية عدم فتح باب السائق في حال وضعية تشغيل السيارة ولا يفتح الباب إلا بعد ايقاف التشغيل ونزع المفتاح من مكانه. أهذا صعب على شركات تصنيع السيارات؟؟
عبدالعزيز
رحماك ربي
طارق
ههههههههههههههههههه حلوة الصويرخ
واحد منصف
عجيب هل يوجد قائم باعمال الايرانيين في الامارات هل الامارات قطعت علاقتها مع ايران او انها تتبادل العلاقة مع العدو الاول للسعودية

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