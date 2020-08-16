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الغيوم تعانق جبال السروات بالطائف
منذ ساعة
425
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أحدث التعليقات
فاعل خير
امريكا ورى تشترط ابعاد حزب الشيطان عن العمليه السياسيه
أبو أنس
للأسف الشديد تعليقات سيئة لاكن والله الذي يعيب صاحب السيارة إن الله يبلاه يآ أخي السائق ليس ملك مآ ينسى مآ يجهل مآ يخطي جعلتوا صاحب السيارة غلطان بلا كذب الجميع يحصل معه مآ حصل مع صاحب السيارة لاكن حفظ الله علينا قولوا الحمدلله الذي عافانا مما إبتلاه به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيله ولا أحد يشمت فالله قادر يبلاكم أسأل الله العظيم أن يرد له حلاله إنه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل
احمد
اعنبوك يالمليليح النونو واخو النونو الله لايوفقهم سددوا عن فقرك 800مليون ولعبوا العام وشالوا ريس الهلال ومدربه و4 لاعبين وشتتوهم وجابو تفصيل ريس ومدرب ومع ذلك نقطه فرقت وفار ولعب ودفع رباعي ولكن لن يدوم لكم نونو وكلابه وافهم يافهيم يالاهبل وسوف اذكرك خلال 4 سنوات باذنالله يصير وضعك زي البلوي وسرقات وحراميه والاتحاد هل فهمت الدرس يانونو الان ودفع من ميزانية البلد 800مليون تسديد بلاوي 36 قضيه على الفقر ووو
ابوبدر
بس المكان تم اختياره بعناية فاىقة جدا كاميرات ومكان فاضي مابه احد وشغلك لا يختلف. نسأل الله السلامة
ابوبدر
وبعد حتى لوحات السيارة اللي جت مشيولة.
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