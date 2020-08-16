إدانة وتغريم أصحاب 3 مواقع إلكترونية غير مرخصة تتاجر بإستشارات الأسهم

الرياض (صدى):
قررت هيئة السوق المالية اليوم الأحد تغريم 4 مستثمرين 200 ألف ريال بواقع 50 ألف ريال لكل مستثمر وذلك بعد إنشاء مواقع إلإلكترونية تقدم إستشارات وتوصيات على الأسهم دون ترخيص بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه.
وجاءت الغرامة بناءً على قرار لجنة الإستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامةة " والمحالة لها من هيئة السوق المالية " .
وأعنت " تداول " تغريم محمد بن غانم وطبان الدوسري 50 ألف ريال على كل منهما ، ومحمود بكير محمد بكير " 50 ألف ريال " ، و" محمد عبد الرازق بيومي " " 50 ألف ريال .
وأكدت "تداول " أن المذكورين خالفوا المادة الـ 31 من نظام السوق المالية ، والمادتين الـ 5 ـ والـ 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية ، بعدما قدموا استشارات على أسهم شركات مدرجة في مقابل اشتراكات نقدية دون ترخيص من الهيئة ، وقاموا بنشرها في موقع إلكتروني يدعى " الرائد"، وموقع آخر غير مرخص يسمى شركة الأسهم السعودية ، وموقع ثالث يسمى "المضارب " دون ترخيص أيضاً.