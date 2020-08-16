يوفنتوس يستهدف ضم غريزمان بديلا لديبالا

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى إلى كسب خدمات النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب برشلونة، ليكون بديلا لنجمه باولو ديبالا.
ويدرس يوفنتوس، التعاقد مع غريزمان كصفقة محتملة للموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يتخلى برشلونة عن عدد كبير من لاعبيه وعلى رأسهم النجم الفرنسي، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه منذ قدومه من أتلتيكو مدريد.
ويرى يوفنتوس أن غريزمان بديل محتمل للمهاجم الأرجنتيني، الذي تلقى عروضا من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وسيراهن اليوفي على نجم برشلونة على الرغم من أنه يدرك أيضا أن التكلفة الاقتصادية للعملية ستكون معقدة للغاية.