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مشاهد تاريخية توثق زيارة الملك سعود لإسبانيا ومراكش

Time منذ دقيقتين
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مشاهد تاريخية توثق زيارة الملك سعود لإسبانيا ومراكش

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد نادرة لزيارة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - لإسبانيا، ومراكش، بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1957.

وأظهر الفيديو، لحظة هبوط الطائرة التي تقل الملك بالمطار واستقباله على سلم الطائرة من قبل الزعيم الإسباني فرانثيسكو فرانكو، وعدد من رجال الدولة؛ حيث اصطحب فرانكو الملك سعود في سيارة مكشوفة، ليتجول بها في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.

واصطفت أعداد كبيرة من الإسبان على جوانب الطرق لتحية الملك سعود؛ فيما شمل الفيديو جانبًا من زيارة الملك سعود إلى مراكش التي انتقل إليها بعد اختتام زيارته لإسبانيا، حيث استقبله سلطان مراكش، والمواطنون استقبالاً حاشداً بشوارع المدينة.

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أحدث التعليقات

الحكم
جماعة خوان المسلمين اشد خطر علي الاسلام من المجوس الفرس
ابو يددددددر
ياليته ينقطنا يسكانه على قول المصاريه لاخيره ولا كفاية شره
شرحبيل
تشملني الشروط وقدمت اليوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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