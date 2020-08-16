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‏ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1٪ في يوليو

Time منذ ساعة
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‏ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1٪ في يوليو

الرياض (صدى):
ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين، وذلك ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%).

وجاء ذلك نظرا لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م؛ فيما جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة - التي انخفضت بنسبة 9.17 ٪ عن شهر يوليو 2019م - كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار

الجملة.

وزاد مؤشر أسعار الجملة بنسبة 7.9%في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 1.0 ٪ في الشهر السابق، متأثرا بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7%، 11.0%على التوالي عن الشهر السابق.

وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية واآلالت والمعداتبنسبة( + 10.5%) كما سجلت جميع فئات المنتجات الرئيسة األخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%) وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%) وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+ 5.2%) والسلع األخرى المنقولة بنسبة (+ 5.1%).

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أحدث التعليقات

ابو يددددددر
ياليته ينقطنا يسكانه على قول المصاريه لاخيره ولا كفاية شره
شرحبيل
تشملني الشروط وقدمت اليوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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