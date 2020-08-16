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مصادرة أموال مسؤول كويتي في قضية فساد "ضيافة الداخلية"

Time منذ ساعة
Views 1579
مصادرة أموال مسؤول كويتي في قضية فساد "ضيافة الداخلية"

خالد الظفيري (صدى):
قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية"وذلك بعد 55 يوم من تداولها بالمحاكم، فيما حكمت بعامين على الشيخ أحمد الخليفة ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال .

وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلاً من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.

وأحالت "الجنايات" الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة،كما قضت بمعاقبة إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهما،ومدد متفاوتة لآخرين وإغلاق 7 شركات بصفة دائمة.

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أحدث التعليقات

ابو يددددددر
ياليته ينقطنا يسكانه على قول المصاريه لاخيره ولا كفاية شره
شرحبيل
تشملني الشروط وقدمت اليوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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