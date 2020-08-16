عدنان جستنيه ينتقد تصرف أنمار الحائلي مع اللاعبين عقب مباراة الاتفاق

نواف السالم (صدى):
رفض الناقد الرياضي عدنان جستنيه، تصرف رئيس نادي الإتحاد أنمار الحائلي ، وقدومه للاعبين والتحدث إليهم وذلك عقب فوز العميد على الإتفاق في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح جستنيه بأن ما فعله الحائلي كان يجب ألا يحدث، صحيح أنه من الواجب دعم اللاعبين ولكن ليس لدرجة القدوم إليهم والتحدث معهم، خاصة أن العميد لم يقدم الأداء المرجو منه في مباراة الاتفاق”.
وتابع جستنيه بأن فريق العميد لم يذهب إلا بكرة واحدة على مرمى الاتفاق، وجاء منها الهدف الذي سجله فهد المولد، أداء الاتحاد غير مُطمئن على الإطلاق، ولا يمكنني قول حتى مبروك للفريق”.