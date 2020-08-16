دي بروين ينال جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
حصل البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2019 -2020 من رابطة الدوري الإنجليزي.
وسجل دي بروين خلال الموسم الماضي، 13 هدفًا مع فريقه وصنع 20 هدفًا لزملائه؛ ليتفوق على كل من ترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني وجوردان هندرسون لاعبو ليفربول وداني إنجر مهاجم ساوثهامبتون.
وفي السياق نفسه، تفوق اللاعب البلجيكي على نيك بوب حارس نادي بيرنلي وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي والفائز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي؛ فيما كان قد قاد فريقه مانشستر سيتي لاحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.