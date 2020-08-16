مصور الأبحاث والنشر بعد اصطدامه بالمجحد: اطمئن واعتذر

ماجد محمد (صدى):
قال مصور الشركة السعودية للأبحاث والنشر مشعل القدير، بأن لاعب الأهلي محمد المجحد تواصل معه واعتذر عن الإصطدام غير المقصود الذي حدث بينهما بعد فقد توازنه أثناء مباراتهم أمام الفيصلي.
وأوضح القدير بأن المجحد حاول الاطمئنان عليه مباشرة والاعتذار عما حصل، مشيرًا إلى أنه أيضًا بادر بالاطمئنان على حالته قبل أن يعود للملعب ويواصل اللعب مع زملائه، مردفا "جات سليمة".
وبين القدير أن اصطدام المجحد أثر على الكاميرا بعد سقوطها، حيثُ باتت لا تقبل العدسة بسبب فشل القراءة بينهما، وكان المجحد قد اختل توازنه لحظة محاولته عكس الكرة لزملائه داخل صندوق الفيصلي، وسقط على المصور القدير وهو يتأهب لالتقاط لقطة بكاميرته التي سقطت على الأرض.