الأعداد السابقة للصحيفة

مصور الأبحاث والنشر بعد اصطدامه بالمجحد: اطمئن واعتذر

Time منذ ساعة
Views 1268
مصور الأبحاث والنشر بعد اصطدامه بالمجحد: اطمئن واعتذر

ماجد محمد (صدى):
قال مصور الشركة السعودية للأبحاث والنشر مشعل القدير، بأن لاعب الأهلي محمد المجحد تواصل معه واعتذر عن الإصطدام غير المقصود الذي حدث بينهما بعد فقد توازنه أثناء مباراتهم أمام الفيصلي.

وأوضح القدير بأن المجحد حاول الاطمئنان عليه مباشرة والاعتذار عما حصل، مشيرًا إلى أنه أيضًا بادر بالاطمئنان على حالته قبل أن يعود للملعب ويواصل اللعب مع زملائه، مردفا "جات سليمة".

وبين القدير أن اصطدام المجحد أثر على الكاميرا بعد سقوطها، حيثُ باتت لا تقبل العدسة بسبب فشل القراءة بينهما، وكان المجحد قد اختل توازنه لحظة محاولته عكس الكرة لزملائه داخل صندوق الفيصلي، وسقط على المصور القدير وهو يتأهب لالتقاط لقطة بكاميرته التي سقطت على الأرض.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو يددددددر
ياليته ينقطنا يسكانه على قول المصاريه لاخيره ولا كفاية شره
شرحبيل
تشملني الشروط وقدمت اليوم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

أخر الأخبار

مشاهد تاريخية توثق زيارة الملك سعود لإسبانيا ومراكش
مشاهد تاريخية توثق زيارة الملك سعود لإسبانيا ومراكش
Time منذ دقيقة Views 1046
صديقة العروس تفسد عليها حفل الزفاف
صديقة العروس تفسد عليها حفل الزفاف
Time منذ 7 دقائق Views 59
بالفيديو.. امطار واجواء بديعة على أبها اليوم
بالفيديو.. امطار واجواء بديعة على أبها اليوم
Time منذ 12 دقيقة Views 1209
"نيوم" تطرح وظائف شاغرة للجنسين من حملة الماجستير
"نيوم" تطرح وظائف شاغرة للجنسين من حملة الماجستير
Time منذ 17 دقيقة Views 1251
"آل الشيخ": مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى
"آل الشيخ": مجلس الشورى يولي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى
Time منذ 23 دقيقة Views 1188
7 فوائد مذهلة للخيار لبشرة صافية وشعر لامع
7 فوائد مذهلة للخيار لبشرة صافية وشعر لامع
Time منذ 28 دقيقة Views 1142
محافظة الوجه من المدن الساحلية الجميلة المطلة على البحر الأحمر
محافظة الوجه من المدن الساحلية الجميلة المطلة على البحر الأحمر
Time منذ 37 دقيقة Views 391
«ماسنجر فيسبوك» في «انستجرام» قريباً
«ماسنجر فيسبوك» في «انستجرام» قريباً
Time منذ 39 دقيقة Views 1260
زين كرزون تظهر مرتدية ثوب الإستحمام بعد ظهورها باللانجيري
زين كرزون تظهر مرتدية ثوب الإستحمام بعد ظهورها باللانجيري
Time منذ 45 دقيقة Views 668
وظائف صحية وتقنية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف صحية وتقنية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ 57 دقيقة Views 1464
x