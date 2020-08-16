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بالفيديو.. التضخم بالمملكة يصل إلى 6.1 % في يوليو

Time منذ ساعة
Views 1533
بالفيديو.. التضخم بالمملكة يصل إلى 6.1 % في يوليو

الرياض (صدى):
وصل معدل التضخم في المملكة، خلال شهر يوليو 6.1% على أساس سنوي (مقارنة بالشهر نفسه من 2019)، بينما ارتفع 0.5% على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه).

ويعتبر معدل التضخم في يوليو هو الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% إعتبارا من مطلع يوليو الماضي.

ويعد التضخم في يوليو الماضي هو سابع ارتفاع على التوالي، لكنه أقل وتيرة منذ مطلع العام، حيث ارتفع 0.7% في يناير و1.2% في فبراير و1.5% في مارس و1.3% في أبريل و1.1% في مايو الماضي، 0.5% في يونيو الماضي.

وكان التضخم قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى ديسمبر من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
. راعــي الـددســـن .
حســـبي الله عــلآه الخســيس خـرشـهم .
أبوخالد-أبها.
اغلاق محل اثاث مخالف...!!؟؟ هل هذه جملة مفيده.. ماهو الهدف من الاتيان بخبر مقطوع منزوع الفائده!!؟؟ لم نستفد منه شيء.

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