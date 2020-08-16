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بالفيديو.. حادث مروع يشطر مركبة إلى نصفين بالرياض

Time منذ 55 دقيقة
Views 1817
بالفيديو.. حادث مروع يشطر مركبة إلى نصفين بالرياض

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو حادث مروع بالرياض ، تسبب في انشطار مركبة إلى نصفين.

وأظهر مقطع الفيديو المركبة التي تحطمت تماما وتناثرت أجزائها على الطريق بعد إصطدامها بعمود إنارة .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
. راعــي الـددســـن .
حســـبي الله عــلآه الخســيس خـرشـهم .
أبوخالد-أبها.
اغلاق محل اثاث مخالف...!!؟؟ هل هذه جملة مفيده.. ماهو الهدف من الاتيان بخبر مقطوع منزوع الفائده!!؟؟ لم نستفد منه شيء.

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