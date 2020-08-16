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تحذير من انتشار «مافيا» مكاتب العاملات المنزليات

Time منذ ساعة
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تحذير من انتشار «مافيا» مكاتب العاملات المنزليات

الرياض (صدى):
حذر الإعلامي فيصل العبد الكريم من " مافيا مكاتب العاملات المنزليات " كما أطلق عليها ، مشيراً إلى انتشار مكاتب غير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات .

وقال " العبد الكريم " في تغريدة له على " تويتر " أن إعلانات تلك المكاتب منتشرة بكل " جرأة ووقاحة " على السوشيال ميديا - على حد تعبيره- ،وأن من يدير تلك المكاتب مافيا أساسها عمالة عربية يتستر عليهم مواطنين .

وأكد أن تلك المكاتب وراء التلاعب في سوق العاملات المنزليات وهروبهن ، مطالباً بضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية على وجه السرعة .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
. راعــي الـددســـن .
حســـبي الله عــلآه الخســيس خـرشـهم .
أبوخالد-أبها.
اغلاق محل اثاث مخالف...!!؟؟ هل هذه جملة مفيده.. ماهو الهدف من الاتيان بخبر مقطوع منزوع الفائده!!؟؟ لم نستفد منه شيء.

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