تحذير من انتشار «مافيا» مكاتب العاملات المنزليات

الرياض (صدى):
حذر الإعلامي فيصل العبد الكريم من " مافيا مكاتب العاملات المنزليات " كما أطلق عليها ، مشيراً إلى انتشار مكاتب غير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات .
وقال " العبد الكريم " في تغريدة له على " تويتر " أن إعلانات تلك المكاتب منتشرة بكل " جرأة ووقاحة " على السوشيال ميديا - على حد تعبيره- ،وأن من يدير تلك المكاتب مافيا أساسها عمالة عربية يتستر عليهم مواطنين .
وأكد أن تلك المكاتب وراء التلاعب في سوق العاملات المنزليات وهروبهن ، مطالباً بضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية على وجه السرعة .