إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " تطبيق "مقصفي " لإدارة عمليات البيع في المقاصف المدرسية بشكل إلكتروني ودفع الطلاب إلكترونياً .
ودعت "منشآت " أصحاب المقاصف والباحثين عن فرص استثمارية للتسجيل في التطبيق ، كما دعت أولياء الأمور والطلب للإستفادة منه.
وطرحت "منشآت " خصم للمنشآت التي ستقوم بالتسجيل في المرحلة الأولي بنسبة 50% على الرسوم الشهرية لمدة سنة .
ويهدف التطبيق إلى إبعاد الطلاب عن التعامل المباشر مع الأموال النقدية وتنظيم المقاصف والمواد الغذائية المقدمة بها ، كما يمكن لولي الأمر متابعة المشتريات وتحديد المبلغ وتقسيم المصروف من خلال التطبيق .