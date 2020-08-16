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إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور

Time منذ 9 دقائق
Views 1226
إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت " تطبيق "مقصفي " لإدارة عمليات البيع في المقاصف المدرسية بشكل إلكتروني ودفع الطلاب إلكترونياً .

ودعت "منشآت " أصحاب المقاصف والباحثين عن فرص استثمارية للتسجيل في التطبيق ، كما دعت أولياء الأمور والطلب للإستفادة منه.

وطرحت "منشآت " خصم للمنشآت التي ستقوم بالتسجيل في المرحلة الأولي بنسبة 50% على الرسوم الشهرية لمدة سنة .

ويهدف التطبيق إلى إبعاد الطلاب عن التعامل المباشر مع الأموال النقدية وتنظيم المقاصف والمواد الغذائية المقدمة بها ، كما يمكن لولي الأمر متابعة المشتريات وتحديد المبلغ وتقسيم المصروف من خلال التطبيق .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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