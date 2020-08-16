وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأحد، توفر وظيفة شاغرة في تخصص (الرعاية التنفسية)، لحملة البكالوريوس، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
واشترطت المدينة، درجة البكالوريوس في تخصص (الرعاية التنفسية)، مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إجادة اللغة الإنجليزية، إجتياز الإختبارات المطلوبة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/01/08هـ الموافق 2020/08/27م، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .