الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1299
Comment 1
وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأحد، توفر وظيفة شاغرة في تخصص (الرعاية التنفسية)، لحملة البكالوريوس، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

واشترطت المدينة، درجة البكالوريوس في تخصص (الرعاية التنفسية)، مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إجادة اللغة الإنجليزية، إجتياز الإختبارات المطلوبة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/01/08هـ الموافق 2020/08/27م، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

أخر الأخبار

بالفيديو.. 6 أدوات يجب أن تخلو منها السيارة في فصل الصيف
بالفيديو.. 6 أدوات يجب أن تخلو منها السيارة في فصل الصيف
Time منذ 3 دقائق Views 1064
إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور
إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور
Time منذ 9 دقائق Views 1223
وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
Time منذ 17 دقيقة Views 1299
تعاطف كبير مع مي حريري بعد ظهورها على جهاز التنفس
تعاطف كبير مع مي حريري بعد ظهورها على جهاز التنفس
Time منذ 23 دقيقة Views 1186
اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر
اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر
Time منذ 29 دقيقة Views 1358
إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
Time منذ 36 دقيقة Views 1271
مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي
مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي
Time منذ 43 دقيقة Views 1399
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق ترامب الأصغر
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق ترامب الأصغر
Time منذ 48 دقيقة Views 1629
اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين
اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين
Time منذ 53 دقيقة Views 1337
«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة
«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة
Time منذ 59 دقيقة Views 1313
x