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اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر

Time منذ 29 دقيقة
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اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر

الدمام (صدى):
أعلنت بلدية محافظة الخبر عن إشعار أصحاب ’95" منزلا آيلا للسقوط وذلك بعد رصد ما يقارب من "150" منزل آيلين للسقوط بالمحافظة تم إزالة 40 منزلا منهم عن طريق أصحابها و4 عبر البلدية.

وقال رئيس بلدية المحافظة م. سلطان الزايدي أن البلدية ضمن حملاتها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري تواصل إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، لما تشكله من منظر غير حضاري وخطر يهدد السكان والمارة، إضافة إلى خطرها المتمثل بإزعاج السكان وتهديد صحتهم، كونها مصدرا لانتشار الحشرات والقوارض ومصدرًا للتلوث بسبب تجمع النفايات والمخلفات بحسب اليوم.

وأشار الزايدي بأن إجراءات الإزالة تبدأ بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن يتم إزالتها فعليًا، ويتم تنفيذ الحملة بمشاركة من إمارة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، ومديرية المياه، وشركتي الكهرباء والاتصالات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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