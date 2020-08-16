مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي، ضمن الأسماء التي من المتوقع رحيلها عن النادي الكتالوني، في ظل اهتمام أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي وإنتر ميامي الأمريكي بضم اللاعب.
وأكدت التقارير، أن إدارة مان سيتي، تجهز عرض مغري لضم النجم الأرجنتيني للفريق واللعب تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا؛ حيث ينتظر الفريق الإنجليزي فقط إشارة اللاعب بالرحيل عن برشلونة من أجل التقدم بعرض رسمي لضمه هذا الصيف.
وكان نادي برشلونة، قد تعرض لهزيمة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتكرر إخفاق نجم الفريق ليونيل ميسي في البطولة للموسم الخامس على التوالي.