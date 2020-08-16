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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمره الكريم بترقية 61 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
. راعــي الـددســـن .
حســـبي الله عــلآه الخســيس خـرشـهم .
أبوخالد-أبها.
اغلاق محل اثاث مخالف...!!؟؟ هل هذه جملة مفيده.. ماهو الهدف من الاتيان بخبر مقطوع منزوع الفائده!!؟؟ لم نستفد منه شيء.

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